Maltempo in montagna | torna la neve ad inizio agosto

Anche per oggi sopra i 2.500 metri sono previste nuove nevicate e temperature massime di un grado È tornata la neve in montagna a inizio agosto. Dopo giorni di afa opprimente in pianura e ...

Le previsioni

A Sud sono invece le fiamme a fare paura, alimentate dalle elevate temperature. Una “saccatura” proveniente dall'Atlantico ha raggiunto già nel fine settimana il Nord Ovest, estendendosi poi sulle alt ...

