Long Way Up dal 14 settembre in moto con Ewan McGregor su Apple Tv+ (Di martedì 4 agosto 2020) Long Way Up su Apple Tv+ il viaggio in moto per il Sudamerica di Ewan McGregor Tutti in sella con Ewan McGregor. L’attore di Obi Wan Kenobi, Trainspotting e Moulin Rouge, parte in viaggio con il sodale Charley Boorman in Long Way Up nuova docu-serie d’avventura di Apple Tv+. Long Way Up sarà disponibile con episodi settimanali dal 18 settembre sulla piattaforma di streaming Apple in tutti i paesi in cui il servizio è arrivato (Italia inclusa). Il 18 settembre saranno rilasciati i primi 3 episodi. La serie è la terza esperienza dopo Long Way Roung realizzata per Sky nel 2004 e Long Way Down per BBC nel ... Leggi su dituttounpop

