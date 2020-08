Libano, esplosione nella capitale Beirut: almeno 50 morti e 3.000 feriti (Di martedì 4 agosto 2020) Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf - Beirut Today, @bey today, August 4, 2020 Leggi su notizie

ilpost : C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, in Libano - Adnkronos : ++#Libano, forte esplosione a #Beirut: 'Decine di feriti'++ - fattoquotidiano : LIBANO C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, ecco le prime immagini [VIDEO] - luci560 : RT @agambella: #Libano L'esplosione di Beirut è valuta di una potenza di 5.4 kilotoni, metà di una bomba nucleare tattica moderna. - AnnaTvitariello : RT @LilySej1: #Lebanon #Libano #Beirut?????? Visuale da un'angolazione unica, dell'esplosione al porto di #Beirut che mostra la scala e la pot… -