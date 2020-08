Lenny Kravitz e Jason Momoa insieme, gli uomini di Lisa Bonet infiammano i social (Di martedì 4 agosto 2020) Tra i tanti auguri che Jason Momoa ha ricevuto per i suoi 41 anni ci sono anche quelli di un ammiratore speciale: Lenny Kravitz. Il cantante è l'ex marito di Lisa Bonet, attuale signora Momoa, ma tra ... Leggi su tgcom24.mediaset

Monica22043399 : @GuidoAnzuoni Il primo di Lenny Kravitz è stato un flash ora ci ho fatto l'abitudine - clikservernet : Jason Momoa: Lenny Kravitz fa gli auguri al marito della ex, e il web celebra Lisa Bonet - Noovyis : (Jason Momoa: Lenny Kravitz fa gli auguri al marito della ex, e il web celebra Lisa Bonet) Playhitmusic - - sergio25071964 : Ma Lenny Kravitz ????spettacolooooo???????????????????? - mtvitalia : Ma questi due?! ???? #JasonMomoa #LennyKravitz -

Ultime Notizie dalla rete : Lenny Kravitz

DiLei Vip

Tra i tanti auguri che Jason Momoa ha ricevuto per i suoi 41 anni ci sono anche quelli di un ammiratore speciale: Lenny Kravitz. Il cantante è l'ex marito di Lisa Bonet, attuale signora Momoa, ma tra ...Lisa Bonet ha il miglior gusto in fatto di uomini. La prova? Il suo attuale marito, la star di Aquaman, Jason Momoa, ha compiuto 41 anni il primo di agosto e il suo ex marito, Lenny Kravitz, ha celebr ...