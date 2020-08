King, il docente che si opponeva all’apprendimento digitale (Di mercoledì 5 agosto 2020) In un momento in cui, a causa dell’esplodere della pandemia di Covid 19, si va imponendo in tutto il mondo il distanziamento sociale, il cosiddetto smart worKing e, soprattutto, la didattica a distanza, è quanto meno curioso imbattersi in un testo che tratta dell’imposizione forzata della digitalizzazione della cultura. Il libro in questione è l’esordio di Marco Onnembo, La prigione di carta (Sperling & Kupfer, pp. 240, euro 16,90). L’azione prende il via quando il Congresso degli Stati Uniti approva … Continua L'articolo King, il docente che si opponeva all’apprendimento digitale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La COVID-19, l'infezione scatenata dal coronavirus SARS-CoV-2, è una nuova e poliedrica malattia che medici e scienziati di tutto il mondo stanno ancora studiando alacremente. Le conseguenze sull'orga ...

