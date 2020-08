Inter, striscione della Curva Nord sotto la sede: “Noi siamo con Conte” (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il duro sfogo di Antonio Conte nel post di Atalanta-Inter, non si placano le polemiche in casa Inter con i tifosi della Curva Nord che in mattinata hanno lasciato uno striscione fuori la sede dei nerazzurri in Viale della Liberazione che recita: “Gli Interisti veri e la Curva Nord 69 sono con Conte”. Foto: Inter sito ufficiale L'articolo Inter, striscione della Curva Nord sotto la sede: “Noi siamo con Conte” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ilbianconerocom : #Inter, striscione sotto la sede: ‘Gli interisti veri e la Curva Nord sono con #Conte! FOTO #Juve… - SuperSantos1977 : RT @CorSport: #Conte, i tifosi dell'#Inter lo sostengono: striscione sotto la sede del club - officer_eed : RT @tancredipalmeri: Colpo di scena. Striscione della tifoseria sotto la sede dell’Inter in supporto totale a Conte. - GiorgioDePaolis : @Specialcla @LucaBilla @Mori1Francesco Per come la vedo io in questo momento il nome 'Conte' sintetizza diversi asp… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Conte, i tifosi dell'#Inter lo sostengono: striscione sotto la sede del club -