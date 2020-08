Inter, pesantissimo affondo di Moggi nei confronti di Conte: “frenatelo, parla troppo e si lamenta sempre” (Di martedì 4 agosto 2020) Luciano Moggi non le ha mandate a dire ad Antonio Conte, protagonista di un durissimo affondo nei confronti dell’Inter subito dopo la partita vinta in trasferta contro l’Atalanta. Marco Luzzani/Getty ImagesLe parole dell’allenatore nerazzurro nei confronti della propria società non sono piaciute a Luciano Moggi, che ha espresso il proprio pungente parere su Libero: “il caso che inquieta l’Inter dipende solo dalle pubbliche dichiarazioni rese da Conte che hanno fatto scoppiare la miccia di un’insofferenza, già dimostrata in altre occasioni, tra allenatore e società, quest’ultima colpevole, almeno secondo Conte, di non averlo aiutato nel momento del ... Leggi su sportfair

IgpPioli : @il_elliott A Zanetti, da interista, rimprovero solo una cosa: lo stare all'Inter come la bella statuina, con uno s… - SteManzo33 : @FBiasin Lo UTD si libera di un peso economico pesantissimo e l'Inter investe una cifra ragionevole (7M netti col d… - peppe937 : RT @DanViti: ESCLUSIVA #Mentana: “#Conte pesantissimo ma c’è qualcosa di grave. Ora serve che l’#Inter…” - Giorgiogigo : ESCLUSIVA Mentana: “Conte pesantissimo ma c’è qualcosa di grave. Ora serve che l’Inter…” - sportli26181512 : Mentana: “Conte pesantissimo ma qualcosa sotto ci sarà, non è uno squilibrato”: Mentana: “Conte pesantissimo ma qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pesantissimo Inter, pesantissimo affondo di Moggi nei confronti di Conte: “frenatelo, parla troppo e si lamenta s ... SportFair Inter, Sanchez rimane nerazzurro: firmerà un triennale

visto che il club inglese si è lasciato convincere dalla possibilità di non dover più pagare il pesantissimo ingaggio di Sanchez, che fino a fine contratto sarebbe costato quasi 60 milioni di euro ...

Roma, ora ci sarebbe un’offerta di un fondo del Kuwait (ma Pallotta nega)

Un grande movimento intorno e dentro la Roma, in questo finale di stagione che sembra non finire mai. Ci sono un lato di campo e un lato societario, che continuano ad intrecciarsi, rendendo più diffic ...

visto che il club inglese si è lasciato convincere dalla possibilità di non dover più pagare il pesantissimo ingaggio di Sanchez, che fino a fine contratto sarebbe costato quasi 60 milioni di euro ...Un grande movimento intorno e dentro la Roma, in questo finale di stagione che sembra non finire mai. Ci sono un lato di campo e un lato societario, che continuano ad intrecciarsi, rendendo più diffic ...