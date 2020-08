Il responsabile della Protezione Civile di Grado sui migranti a Udine: «Squadroni della morte e forni crematori» (Di martedì 4 agosto 2020) Le proteste dei migranti a Udine nel centro di accoglienza di Cavarzerani ha fatto il giro d’Italia e il giro del web. Le persone presenti nell’ex caserma adibita a punto di accoglienza avevano protestato contro la decisione del sindaco Pietro Fontanini (Lega) di prolungare di altre due settimane la quarantena per gli ospiti del centro, appiccando incendi e creando disordini. Nel commentare questi episodi che si sono verificati nella giornata di ieri, 3 agosto, e all’alba della giornata del 4 agosto, un dipendente comunale, il responsabile della Protezione Civile Grado, ha scritto un durissimo post su Facebook. LEGGI ANCHE > Questi non sono i migranti ... Leggi su giornalettismo

