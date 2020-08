Il M5s ha diffidato formalmente i parlamentari che non hanno pubblicato le rendicontazioni (Di martedì 4 agosto 2020) Avevano addirittura formato una piattaforma ad hoc, Tirendiconto.it, ed era stata aperta per tenere traccia di tutte le restituzioni di (parte dello) stipendio. Ora, pare che tra gli eletti del Movimento 5 Stelle questa vocazione alla chiarezza e alla trasparenza abbia perso un po’ di lustro tra alcuni e alcune. Sì, perché una certa quantità di parlamentari ha ricevuto una lettera formale di diffida per aver accumulato mesi di arretrati di rendicontazioni. Attraverso una lettera inviata direttamente dal Collegio dei probiviri – cioè l’organo che si occupa di risolvere questioni e controversie interne – il M5s ha diffidato «formalmente» diversi parlamentari per le mancate comunicazioni pubbliche, chiedendo loro di completare le ... Leggi su open.online

