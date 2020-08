Guida Tv Mercoledì 5 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Guida Tv Mercoledì 5 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv mercoledì 5 agosto Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Superquark ore 23:47 Tg1 60 secondi ore 23:50 Superquark Natura Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 23×15-16 1aTvore 23:05 E La chiamano EstateUn programma alla riscoperta dell’Italia dopo la pandemia Rai 3ore 20:25 La Dedicaore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Un fragile Legame Judith e Lionel, due coniugi che hanno già una figlia propria, hanno adottato Mina dall’Etiopia. Sebbene fosse stata abbandonata da piccola, Mina non sembra avere avuto conseguenze psicologiche dalla cosa. A tredici anni, però, ha una profonda crisi di identità: in bilico tra due mondi diversi, non si sente a casa ... Leggi su dituttounpop

VanityFairIt : Il Comitato tecnico scientifico deve rivalutare le linee guida allegate al decreto del 14 luglio sui trasporti: dai… - Levis_Of : Mercoledì vi osservo, devo star buono per il giorno dopo - ho esame di guida! Ci rivediamo lunedì prossimo, 10 agos… - uncowfortable : Mercoledì 5 ho l’esame di guida se piovesse smadonno perché non so attivare i tergicristalli ok? - fainformazione : Beppe Iachini confermato alla guida della Fiorentina anche per la stagione 2020/2021 La Fiorentina, dopo la vittor… - fainfosport : Beppe Iachini confermato alla guida della Fiorentina anche per la stagione 2020/2021 La Fiorentina, dopo la vittor… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Mercoledì Scuola: come si ripartirà a settembre? SullaScia.net