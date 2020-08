Gravissima esplosione in Libano: morti e centinaia di feriti – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) È di poche ore fa la notizia di una Gravissima esplosione a Beirut, capitale del Libano: si parla di molti cadaveri in strada e di “innumerevoli feriti”. I morti accertati sarebbero attualmente 10, mentre resta difficilissimo da determinare il numero dei feriti causati dalla grave esplosione nella zona del porto di Beirut. È stato annunciato lo stato di emergenza in tutti gli … L'articolo Gravissima esplosione in Libano: morti e centinaia di feriti – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ruisseau : RT @Asiablog_it: L'esplosione di #Beirut vista dal mare. La tragedia colpisce il Libano nel mezzo di una gravissima crisi politica ed econ… - edo_meng : RT @Asiablog_it: L'esplosione di #Beirut vista dal mare. La tragedia colpisce il Libano nel mezzo di una gravissima crisi politica ed econ… - eunbet_pr : RT @Asiablog_it: L'esplosione di #Beirut vista dal mare. La tragedia colpisce il Libano nel mezzo di una gravissima crisi politica ed econ… - BullaInterista : RT @Asiablog_it: L'esplosione di #Beirut vista dal mare. La tragedia colpisce il Libano nel mezzo di una gravissima crisi politica ed econ… - matt96alive : RT @Asiablog_it: L'esplosione di #Beirut vista dal mare. La tragedia colpisce il Libano nel mezzo di una gravissima crisi politica ed econ… -