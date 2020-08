Gossip News: Luca Onestini la fa grossa, Meghan Markle finisce nei guai al suo compleanno (Di martedì 4 agosto 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Luca Onestini e lo spoiler sui social, della ex duchessa di Sussex e il suo compleanno lontano dalla Royal Family, di Temptation Island e le novità per settembre e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Luca Onestini: Grande spoiler da Luca Onestini sui propri canali social. L’influencer e conduttore radiofonico ha svelato ai follower di essere stato vittima di un terribile scherzo da parte de Le Iene. Ha anche precisato che non vedremo cosa sia accaduto prima di settembre. Dai Luca, siamo curiosi! Meghan Markle: ... Leggi su velvetgossip

paololonghi1968 : @StefanoDonati27 La Sua insistenza nel dare news, o presunte tali, riguardanti gossip, provocazioni, fantasie di me… - leggoit : Alena #Seredova e la #auto allagata: lei la svuota con una tazza - GLOBElife_com : Gossip & News: EUROPEAN ESTRELLA ?? Grembiuli Professionali per parrucchieri - - LatinoCalogero : #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo domani ?????? - GLOBElife_com : Gossip & News: TK PURE ?? è sulla copertina di BEAUTY BAZAR fashion ! - -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Pettegolezzi, foto, notizie, video e tutto ciò che è gossip Gossip News Una vita anticipazioni: Genoveva rapisce Milagros, che intenzioni ha?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano i nuovi sviluppi. In onda domani, nella nuova colloc ...

Uomini e Donne, è finita tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? La verità della dama

Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito! Anche perché sarebbe un mago: io sono in Sardegna e lui a Castellamare! Ragionate con la testa!!!". Scopri le ultime news sui protagonisti del trono ...

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano i nuovi sviluppi. In onda domani, nella nuova colloc ...Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito! Anche perché sarebbe un mago: io sono in Sardegna e lui a Castellamare! Ragionate con la testa!!!". Scopri le ultime news sui protagonisti del trono ...