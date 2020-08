Getafe, gli stipendi dei calciatori del club spagnolo (Di martedì 4 agosto 2020) stipendi Getafe – Il Getafe si prepara a sfidare l’Inter. Un club, quello spagnolo, che è tornato a sorpresa nelle zone alte della Liga, dopo essere retrocesso soltanto quattro anni fa. Dal 2004 al 2016 il club di Madrid ha infatti disputato dodici stagioni consecutive nella Primera División, la massima serie del campionato spagnolo. In questo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Getafe, gli stipendi dei calciatori del club spagnolo: Stipendi Getafe – Il Getafe si… - rosatoeu : #Inter, Conte: 'Contro il Getafe ci aspetta una partita sporca e noi dobbiamo sporcarci'. Domani a Gelsenkirchen gl… - RPMComo : RT @federicosmanio: Il @GetafeCF fornisce un esempio di approccio #datadriven alla gestione sportiva di un club di #calcio. Con @Zone7ai ap… - saulniggez : Eriksen out contro il Getafe hah chissà come giustificano il terrone parruccato tutti gli aziendalisti che credevan… - federicosmanio : Il @GetafeCF fornisce un esempio di approccio #datadriven alla gestione sportiva di un club di #calcio. Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe gli

Dopo la “pace armata” con Conte, l’Inter guarda al futuro: con Allegri in panchina si punta al colpo dell’anno per il centrocampo nerazzurro. Paul Pogba () Giorni caldissimi in casa Inter. Dopo la con ...Antonio Conte torna a parlare alla vigilia della sfida di Europa League contro il Getafe: ecco le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri Dopo le polemiche delle ultime ore, con l’attacco al club ner ...