Fares ad un passo dalla Lazio: vicinissima l'intesa con la Spal (Di martedì 4 agosto 2020) Fares è sempre più vicino alla Lazio. L'intesa tra Lotito e la Spal sembra infatti sulla via di definizione. Le ultime Dopo il riuscito colpo di Manuel Lazzari, la Lazio fa ancora affari con la Spal. Nella Capitale arriverà Mohames Fares, esterno sinistro che piaceva molto anche a Fiorentina e Torino. Lotito, infatti, avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento del francoalgerino, che piace molto a Inzaghi per la fascia sinistra. Come spiega il Corriere dello Sport, tra i due club ci sarebbe un'intesa vicina ai 7 milioni di euro.

risultando ormai ad un passo dal secondo acquisto della sessione di mercato prossima, dopo quello di Escalante: l'esterno sinistro Mohamed Fares, fresco di retrocessione con la SPAL. Individuato come ...

Lazio, a sinistra c'è tanto da Fares. Jony, Lukaku e Durmisi ai saluti. Dubbi su Lulic

A sinistra c’è tanto da Fares. Prendi un top, ne vendi tre. C’è di nuovo l’esterno della Spal in pole, Inzaghi fa da anni il suo nome e ora Lotito lo potrebbe accontentare. Ha già chiamato Mattioli, o ...

