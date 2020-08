Esplosione a Beirut per incendio fabbrica fuochi d’artificio (Di martedì 4 agosto 2020) La grande Esplosione che ha scosso il centro della capitale libanese Beirut, danneggiando edifici e frantumando i vetri delle finestre, è stata causata da un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio nei pressi del porto. Lo ha affermato l'agenzia di stampa pubblica libanese. Secondo i media locali ci sono diversi feriti. Le immagini mostrano una grande nuvola rossa che incombe sul centro della città. Leggi su ilfogliettone

