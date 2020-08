Esplosione a Beirut: non si conoscono danni o vittime – Video (Di martedì 4 agosto 2020) Esplosione violentissima Beirut, in Libano: colonna di fumo altissima, non si conoscono l’entità dei danni o il numero di vittime Una violenta Esplosione a Beirut, in Libano, pochi minuti fa a Bayt al Wasat, davanti alla sede del partito Al Mustaqbal. Non vi sono dettagli su feriti o morti né danni a palazzi circostanti. Il primo ministro libanese Saad Hariri, come riferisce l’emittente Lbci, starebbe bene ed al lavoro. Questo articolo Esplosione a Beirut: non si conoscono danni o vittime – Video è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive

