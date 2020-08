Emiliano su emergenza COVID-19 , “La Puglia non si può permettere un altro lockdown, il danno all’economia sarebbe devastante” (Di martedì 4 agosto 2020) Il Presidente della Regione Puglia è stato categorico, la regione Puglia non può permettersi un nuovo lockdown i danni per l’economia sarebbero devastanti. Alla conferenza stampa ha partecipato anche l’epidemiologo Pierluigi Lopalco che ha spiegato qual è la situazione contagi in Puglia: “Siamo l’unica regione del sud a non fare zone rosse, comuni completamente isolati dalle camionette”. Il professore ha anche parlato dei recenti focolai di Cerignola: “Impossibile non avere focolai con i flussi di turismo in Puglia, ma abbiamo casi importati. La situazione è sotto controllo”. Poi ha preso la parola il direttore del Dipartimento Politiche per la salute della Regione Puglia: “La ... Leggi su baritalianews

