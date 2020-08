Decreto agosto: confesercenti, ok bonus acquisti, ma permettere pagamenti in contanti (Di martedì 4 agosto 2020) confesercenti commenta l'ipotesi allo studio del Governo di un bonus, da inserire nel prossimo Decreto di agosto, da erogare a chi fa acquisti con moneta elettronica, concentrato su alcuni comparti, fino a fine anno Leggi su firenzepost

fattoquotidiano : “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti… - ManlioDS : Alle 11 sarò ospite di @Ariachetira per parlare del decreto agosto e di immigrazione. Seguitemi in diretta su… - Paoloboi69 : RT @ManlioDS: Alle 11 sarò ospite di @Ariachetira per parlare del decreto agosto e di immigrazione. Seguitemi in diretta su @La7tv o in str… - FirenzePost : Decreto agosto: confesercenti, ok bonus acquisti, ma permettere pagamenti in contanti - Laura64135537 : RT @AxiaFel: Il Governo inserirà bonus consumo nel decreto di Agosto. Forse non ha capito che il problema non è far costare meno le cose. I… -