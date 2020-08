Coronavirus, la pandemia porta una nuova regola nel calcio: espulsione per chi tossisce contro un avversario in Inghilterra (Di martedì 4 agosto 2020) Il Coronavirus ha stravolto anche il mondo del calcio. Dopo un lungo stop di diversi mesi, in Italia si è ripreso a giocare a porte chiuse, senza tifosi per evitare qualsiasi tipo di assembramento, e la stessa decisione è stata adottata da molti altri Paesi. Dal calcio inglese, arriva ora un’altra regola, totalmente ispirata dalla pandemia: espulsione per chi tossisce volontariamente addosso ad un avversario. La Football Association ha inviato una guida aggiornata ai direttori di gara, che così dovranno sanzionare questo nuovo tipo di infrazione. La tosse volontaria, che costituisce anche un reato penale secondo il Crown Prosecution Service, viene equiparata a un’aggressione fisica e pertanto, come sottolinea il ... Leggi su meteoweb.eu

M5S_Europa : Anche il @nytimes elogia l'#Italia. Il modo in cui abbiamo affrontato la #pandemia rappresenta un modello da seguir… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Istat: Gli asintomatici sono il 27,3%. 'Molto importante la responsabilità individuale e il rispett… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus - Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con… - StreetNews24 : In Belgio si è nel pieno della seconda ondata della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il virologo Steven Van Guc… - Letargo6 : Il governo(?),x fronteggiare pandemia(?),ha deciso rafforzare vertici Intelligence (gia' a loro disposizione). E'… -