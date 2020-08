Cesate: devono sgomberare un’azienda… ma derubano quella vicina (Di martedì 4 agosto 2020) devono sgomberare un’azienda… ma derubano quella vicina. Per la vicenda è finito in manette anche un Cesatese. Sembra quasi tratta da un film la storia dei tre uomini arrestati lunedì sera dai Carabinieri di Busto Arsizio. Il trio ingaggiato per sgomberare i macchinari dismessi di una ditta, ha approfittato dell’occasione per svaligiare l’azienda confinante, per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cesate: devono sgomberare un’azienda… ma derubano quella vicina proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

