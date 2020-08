Cavani, Inter e Atletico beffate: firma vicina con un club portoghese (Di martedì 4 agosto 2020) El Matador Cavani è pronto a vivere un'altra tappa della sua carriera europea. Dopo aver rotto e rescisso con il Psg, l'ex attaccante del Napoli era in cerca di un'altra sfida in Europa. Per lui si era parlato anche di un ritorno in Uruguay, ma il centravanti ha ancora voglia di giocare ad alti livelli.BENFICA VICINO A Cavanicaption id="attachment 919293" align="alignnone" width="300" Edinson Cavani (Getty Images)/captionDurante il mercato di gennaio sia Inter sia Atletico Madrid avevano fatto un sondaggio per la punta e la pista più calda sembrava appunto quella madrilena. Nelle ultime ore però è spuntato il Benfica che avrebbe proposto al giocatore un contratto annuale da 2.5 milioni più 8 al momento della firma. A riportare la notizia ... Leggi su itasportpress

