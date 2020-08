Camorra, Raffaele Cutolo ricoverato in ospedale (Di martedì 4 agosto 2020) La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano napoletano Il Mattino , ma è stata comunicata soltanto ieri ai familiari e al legale del boss detenuto in regime di 41 bis , l'avvocato Gaetano ... Leggi su quotidiano

tusciaweb : Camorra, il boss Raffaele Cutolo ricoverato in ospedale Parma - Il boss Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova C… - iISud24 : Raffaele Cutolo trasferito in ospedale, peggiorano le condizioni dell’ex boss Nco #4agosto #napoli #campania… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #camorra, il boss #raffaele cutolo trasferito dal carcere di Parma in #ospedale: è grave - CarmeloSardo : Raffaele Cutolo, il famigerato fondatore della Nuova Camorra organizzata, sepolto dagli ergastoli, è stato portato… - ilgiornalelocal : #Camorra Il boss Raffaele #Cutolo trasferito in ospedale a #Parma -