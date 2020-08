Cambiano le regole dei calci di rigore, tutte le novità introdotte dall’Uefa (Di martedì 4 agosto 2020) Cambiano le regole dei calci di rigore. Ecco tutte le novità che entreranno in vigore nelle prossime settimane. NYON (SVIZZERA) – Cambiano le regole dei calci di rigore. Come comunicato dall’Uefa, nelle prossime competizioni internazionali entreranno in vigore delle piccole modifiche che riguarderanno anche le partite delle qualificazione delle Coppe Europee 2020/2021. “In generale – ha confermato Roberto Rosetti citato dall’Agi – si tratta di variazioni minime e le più importanti riguardano la regola dei calci di rigore e quella di determinazione dell’esito di un incontro“. I calci di rigore Per ... Leggi su newsmondo

milannewsmondo : Cambiano le regole dei calci di rigore, tutte le novità introdotte dall’Uefa - angelmu42 : @CalaminiciM Ha strenuamente difeso gli allevatori produttori di latte scorretti (sarebbe più corretto dire disones… - news24_napoli : Champions ed Europa League, cambiano le regole sui gialli: buona notizia… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Champions ed Europa League, cambiano regole sui gialli: azzerati dopo g… - sscalcionapoli1 : Champions ed Europa League, cambiano regole sui gialli: azzerati dopo gli ottavi di finale #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiano regole Covid. Piscine, estetisti e parrucchieri, cambiano le regole: nuova ordinanza della Regione ER ravennanotizie.it Articolo Uno MdP con Arezzo 2020 per cambiare a sinistra

Arezzo merita una diversa Amministrazione comunale, le elezioni del 20 e 21 settembre per il rinnovo del consiglio comunale sono un’occasione importante per restituire alla nostra città un Sindaco e u ...

Rosetti: ''Arbitri, ecco come cambiano le regole...''

RCS MediaGroup S.p.A.

Arezzo merita una diversa Amministrazione comunale, le elezioni del 20 e 21 settembre per il rinnovo del consiglio comunale sono un’occasione importante per restituire alla nostra città un Sindaco e u ...RCS MediaGroup S.p.A.