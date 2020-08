Beirut, due potenti esplosioni: decine di morti e feriti sotto le macerie (Di martedì 4 agosto 2020) Beirut squassata nel tardo pomeriggio da due potenti esplosioni. Almeno 10 morti e decione di feriti nella zona del porto che risulta devastato. Come mostrano alcune immagini televisive una densa colonna di fumo si alza dalla zona marittima della capitale libanese. Gli ospedali di Beirut stanno rimandando a casa dei feriti con il volto insanguinato perché … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Agenzia_Ansa : #Beirut, fonti della sicurezza hanno riferito che nelle due esplosioni verificatesi al porto sono rimaste ferite de… - RaiNews : Una delle deflagrazioni si sarebbe verificata vicino alla residenza dell'ex premier Saad Hariri #Beirut #Libano - biancacle : #BreakingNews Due potenti esplosioni scuotono il porto di Beirut, decine di feriti - daele65 : RT @rtl1025: ?? Sarebbero due le esplosioni a #Beirut, nella zona del porto. Lo riferisce il Daily Star. Secondo un altro media libanese, Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut due

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle cause della forte esplosione nella zona portuale di Beirut, avvertita in tutta la capitale libanese. Alcune notizie non confermate riferiscono di due ...Beirut , 04 ago 18:37 - (Agenzia Nova) - Sono almeno sei i corpi senza vita rinvenuti all’interno del porto di Beirut. Lo riferiscono i media libanesi. In precedenza, il ministero della Salute libanes ...