Ascanio Celestini a TPI: “Italiani di destra perché più ricchi dei migranti. Salvini è il testimonial di questa malattia” (Di martedì 4 agosto 2020) Attore, regista, scrittore, ma anche personaggio da sempre impegnato per tenere viva la memoria e nella difesa dei diritti, Ascanio Celestini ha preso parte, pochi giorni fa, a un sit-in contro il rinnovo dei finanziamenti alla guardia costiera libica approvato dal Parlamento per ribadire, insieme alle Ong, che sulle politiche migratorie i governi “gialloverde” e “giallorosso” sono in perfetta continuità. “Inevitabilmente c’è continuità tra un governo e l’altro – spiega Celestini a TPI – e oggi questa cosa è più evidente solo perché i partiti sono più cinici nella loro comunicazione, ma in realtà poco è cambiato negli ultimi venti o trent’anni. Noi tendiamo a pensare che la politica siano ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Ascanio Celestini Vivi i Parchi: Ascanio Celestini in scena a Gaeta LatinaToday "Stanno Tutti Bene": a Capannori cinque giorni di festa per ripartire dalla cultura

Stanno Tutti Bene: a Capannori da domani una festa di 5 giorni per ripartire dalla cultura

