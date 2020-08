‘Uomini e Donne’, scoppia la passione tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla: la foto del bacio (Di lunedì 3 agosto 2020) Prima erano arrivate le foto che ritraevano insieme Alessandro Zarino e Francesca Brambilla, pronta era poi giunta la secca smentita dell’ex tronista attraverso il profilo di Amedeo Venza e infine c’era stata la conferma della Brambilla, che in un’intervista a IlGiornale.it aveva dichiarato di aver finalmente ritrovato l’amore. Nel frattempo sui profili social di entrambi erano emersi numerosi indizi che dimostravano che la loro frequentazione fosse tutt’altro che finita e che i due fossero in vacanza insieme in Puglia. E a scacciare via ogni dubbio sono arrivate, ieri, le foto del bacio, direttamente dal sito web Giornalettismo: Paparazzati mentre si scambiano un bacio in spiaggia, sembra proprio che ... Leggi su isaechia

