Una stagione da record, i numeri della Serie B su DAZN (Di lunedì 3 agosto 2020) Anche per la Serie BKT, che si è conclusa lo scorso weekend, è tempo di bilanci; la stagione si è conclusa con la promozione del Benevento e del Crotone in attesa della terza vincitrice del biglietto solo andata per la Serie A che emergerà dal girone dei playoff (su DAZN martedì 4 agosto alle 21:00) con la prima … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Violamania: finisce una stagione molto deludente. Commisso ora mantenga la promessa: un mercato top per Iachini

Scrive l'ufficio stampa della Miwa Energia Cestistica Benevento: E’ già passata qualche settimana dall’ingaggio di Peppe Ordine, ex ala forte del Basket Vieste, da parte della società della famiglia Z ...

TV - "B" come bilancio di una stagione incredibile: i numeri record della Serie BKT su DAZN

Anche per la Serie BKT è tempo di bilanci; la stagione si è conclusa con la promozione del Benevento e del Crotone in attesa della terza vincitrice del biglietto solo andata per la Serie A che emerger ...

