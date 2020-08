Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 19:10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno oggi pomeriggio l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova erano presenti Mattarella e Conte 3 minuti di silenzio hanno seguito la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi presente anche il sindaco Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e architetto piano è il simbolo di una nuova Italia che si rialza il commento del premier per toty non è una festa qui pensiero va ai morti Cambiamo argomento dati preliminari da 24 paesi europei mostrano che tra marzo e maggio 2020 ci sono stati 160000 morti in più rispetto alla media dello stesso periodo dal 2016 al 2019 non scrive postato sul suo profilo Twitter sottolineando come i dati sulla mortalità siano utili per valutare gli effetti ... Leggi su romadailynews

Buone notizie per l'Inter a 48 ore dal ritorno in campo in Europa ... Secondo il noto giornalista, restano da limare gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale, ma ormai l'affare è in dirittura ...

Roma, Smalling saluta: il

Ancora poche ore, poi Chris Smalling (foto) non sarà più un giocatore della Roma. Col Manchester United non è stato trovato l’accordo per prolungare la permanenza dell’inglese in giallorosso fino al t ...

