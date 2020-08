UFFICIALE | Napoli, report su Insigne dopo l'infortunio: lesione del tendine (Di lunedì 3 agosto 2020) L'ultima giornata di campionato ha visto il Napoli ottenere il successo sulla Lazio, al San Paolo, ma non manca una nota amara non di poco conto pensando al momento degli azzurri. Lorenzo Insigne si è infatti infortunato, nel corso della sfida contro i biancocelesti, e adesso è arrivato anche il responso UFFICIALE del Napoli in merito alle condizioni di Insigne. Questo il comunicato azzurro: ? @Lor Insigne lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro ? https://t.co/LiZvHFyoYq ?... Leggi su 90min

