SpaceX rientra sulla Terra, Trump e Obama si contendono il successo (Di lunedì 3 agosto 2020) Bob Behnken e Doug Hurley sono rientrati sulla Terra: con il pollice alzato in aria, Bob è uscito dalla capsula Crew Dragon, nelle acque del Golfo del Messico, nella missione pubblico-privata congiunta della Nasa con SpaceX di Elon Musk. “Il primo ammaraggio” di astronauti americani “in 45 anni” dopo la missione Apollo-Soyuz del 1975, come ha subito sottolineato il presidente americano Donald Trump su Twitter. Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020 “Grande avere astronauti Nasa tornare sulla Terra dopo una missione di due mesi di grande successo. Grazie ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : SpaceX rientra sulla Terra, Trump e Obama si contendono il successo - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: La #CrewDragon della #SpaceX rientra sulla Terra. Ecco com'è andata! - _AliveUniverse : La #CrewDragon della #SpaceX rientra sulla Terra. Ecco com'è andata! - geppo78 : E niente... pochi minuti e l’equipaggio della #Dragon rientra a terra...non ho vissuto l’epoca degli #Apollo ma l’e… - giulioenrico : SpaceX rientra oggi. Qualcuno si soffermerebbe a pensare alla Russia che si ritrova senza introiti e possibilita' di spiare? lol -

Ultime Notizie dalla rete : SpaceX rientra Crew Dragon di SpaceX ammarata, dopo 45 anni il nuovo perfetto splashdown degli astronauti Video Il Messaggero La Crew Dragon di SpaceX torna sulla Terra dopo due mesi

La Space X Crew Dragon, con a bordo due astronauti americani, è ammarata nel Golfo del Messico. Erano partiti il 30 maggio a bordo del primo lancio di un veicolo commerciale verso l'orbita. Donald Tru ...

Missione compiuta per SpaceX: la capsula Dragon è ammarata in Florida

NEW?YORK?- SpaceX ce l'ha fatta. Alle 14.48 di domenica 3 luglio la capsula spaziale Dragon, la prima realizzata da una società privata, la SpaceX di Elon Musk, a distanza di due mesi dal lancio verso ...

La Space X Crew Dragon, con a bordo due astronauti americani, è ammarata nel Golfo del Messico. Erano partiti il 30 maggio a bordo del primo lancio di un veicolo commerciale verso l'orbita. Donald Tru ...NEW?YORK?- SpaceX ce l'ha fatta. Alle 14.48 di domenica 3 luglio la capsula spaziale Dragon, la prima realizzata da una società privata, la SpaceX di Elon Musk, a distanza di due mesi dal lancio verso ...