Sanremo, Amadeus rende noto il regolamento ed esplode un caso, Fimi: “La Rai comincia malissimo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il festival di Sanremo non è esattamente alle porte ma le polemiche già sono iniziate. La prima ad esplodere è quella che riguarda il regolamento di Sanremo giovani. Se Amadeus alla lettura del regolamento si è detto felice di poterlo annunciare, ha risposto Enzo Mazza, presidente di Fimi, associazione che raccoglie i discografici italiani che ha commentato così “Bisognava definire prima i dettagli sui diritti delle esibizioni dei cantanti”. Amadeus, soddisfatto, legge il regolamento di Sanremo giovani Amadeus ha reso noto il regolamento di Sanremo giovani che quest’anno sarà un ... Leggi su baritalianews

Notiziedi_it : Sanremo Giovani 2021, Amadeus svela il regolamento della nuova edizione - creTania_ : Ho cambiato l'acqua al mio Marimo, che vi ricordo si chiama Ama in onore di Amadeus perché l'ho comprato il 4 febbr… - carlo112244 : RT @repubblica: Festival di Sanremo, ecco come sarà il regolamento dei giovani in gara. Amadeus: 'da oggi la rinascita dopo il Covid' https… - IlContiAndrea : #SanremoGiovani, #Amadeus annuncia il nuovo regolamento e scoppia la polemica. #Fimi all’attacco: “La #Rai comincia… - infoitcultura : Amadeus e Fiorello tornano a condurre il festival di Sanremo 2021 -