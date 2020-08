San Giorgio e altri draghi da sconfiggere (Di lunedì 3 agosto 2020) L’inaugurazione di oggi, presente Sergio Mattarella, del ponte di San Giorgio a Genova, dopo la demolizione dei tronconi del ponte Morandi e una ricostruzione portate a termine in tempi rapidi, nonostante l’intervenuta pandemia, rappresentano una ragione di orgoglio per Genova e per l’Italia. Oggi è Leggi su ilfoglio

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - chetempochefa : L'arcobaleno durante l'inaugurazione del nuovo #pontediGenova 'San Giorgio'. - rtl1025 : ?? Su #Genova, con la pioggia attenuata, è comparso un #arcobaleno che sovrasta il nuovo viadotto. Giunto il Premier… - tizianocaviglia : Costruire il ponte Genova San Giorgio #Genova #PonteGenovaSanGiorgio #PonteGenova #Liguria #VisitRiviera - sergimagugliani : RT @luisellacost: Un ponte celeste, uno terrestre. Doppio abbraccio per vittime e famiglie, cui dobbiamo memoria e giustizia. E prova che,… -