Quando Gemma Galgani ha mostrato l'intimo a 'Uomini e Donne' (Di lunedì 3 agosto 2020) L'intento era quello di imitare Marilyn Monroe durante una sfilata del trono over di ' Uomini e Donne ', trasmessa lo scorso 18 settembre , ma Gemma Galgani è finita per mostrare l'intimo a quelli che ... Leggi su tgcom24.mediaset

L'intento era quello di imitare Marilyn Monroe durante una sfilata del trono over di "Uomini e Donne", trasmessa lo scorso 18 settembre, ma Gemma Galgani è finita per mostrare l'intimo a quelli che er ...

Gemma Galgani e Sirius di Uomini e Donne si sono lasciati

definitivamente. La notizia ha diviso in due il popolo della Rete. Amore finito per la storica e chiacchierata dama torinese del trono over e il suo ex corteggiatore Nicola Vivarelli. Il giovane marin ...

