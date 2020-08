Ponte Genova: Mattarella, 'nuova struttura ricorderà tragedia' (Di lunedì 3 agosto 2020) Genova, 3 lug. (Adnkronos) - "Questo Ponte non una chiusura di quanto avvenuto ma è la conseguenza di quanto avvenuto e un modo anche di ricordare la tragedia: chiunque vedrà il Ponte a Genova e anche molti di quelli non genovesi che passeranno avranno sempre bene in mente che quel Ponte è lì perchè ce ne è un altro che è crollato, con le vite che ha troncato. Questa è una cosa che non va dimenticata, certamente la ricorda la Repubblica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, prima dell'inaugurazione del nuovo Ponte. Leggi su iltempo

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - SenatoriPD : RT @antoniomisiani: L’Italia riparte da Genova. Due anni fa il crollo del ponte Morandi e 43 vittime a cui va resa giustizia. Oggi l’inaugu… - ringetto65 : RT @andrea_cioffi: Sul Ponte San Giorgio dopo la pioggia è comparso l’arcobaleno, un abbraccio virtuale alla città. #Genova adesso è unita… -