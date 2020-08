Palermo, Biasci arriva in città: le ultime sulla trattativa (Di lunedì 3 agosto 2020) L'attaccante Tommaso Biasci è arrivato a Palermo. Il calciatore attualmente di proprietà del Carpi la scorsa notte è atterrato presso l'aeroporto "Falcone e Borsellino", con tanto di storia su Instagram ad immortalare il momento.LA trattativacaption id="attachment 1001369" align="alignnone" width="594" Tommaso Biasci (getty images)/captionL'arrivo dell'attaccante in rosanero, malgrado lo sbarco in Sicilia, potrebbe non essere così scontato. Non si sa, infatti, se l'attaccante si trovi nell'isola semplicemente per godersi una vacanza oppure per concretizzare l'affare con la società di Viale del Fante. Ma in ogni caso fino a questo momento la trattativa non sembra affatto facile: l'agente nei giorni scorsi ha dichiarato che l'ambizione del ... Leggi su itasportpress

