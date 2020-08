"Nullità, sei una capra...". Scatta lite furiosa in tv con Sgarbi - (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesca Galici lite televisiva estiva per Vittorio Sgarbi, che impallina l'opinionista, il conduttore e la trasmissione Ogni Mattina prima di lasciare lo studio Ancora un'ospitata televisiva movimentata per Vittorio Sgarbi, che nei giorni scorsi ha accettato l'invito di Alessio Viola, padrone di casa del programma Ogni mattina, in onda su TV8. Stavolta il critico d'arte si è scontrato con uno degli opinionisti della trasmissione mattutina, Alessio Poeta, che non le ha certo mandate a dire al parlamentare. Il terreno della contesa è stato inizialmente un dibattito sul mondo femminile, che ha visto i due confrontarsi su opinioni diametralmente opposte. Lo scontro è stato molto acceso a al giornalista Alessio Poeta non sono piaciute le affermazioni di Vittorio Sgarbi, tanto da esclamare: ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Nullità sei Nullità del mutuo: ultime sentenze MutuiSupermarket.it Ripartizione spese condominiali

Come si dividono le spese in condominio e come si possono modificare le tabelle millesimali: le maggioranze e l’unanimità. La ripartizione delle spese condominiali avviene in base ai millesimi di cias ...

umberto smaila silvio berlusconi jerry cala'

Scusi Smaila, ad agosto va in vacanza? «Ma no, spero proprio di lavorare tutti i giorni». Umberto Smaila ha compiuto settant' anni a giugno dopo aver trascorso gli ultimi cinquanta a diventare un bran ...

Come si dividono le spese in condominio e come si possono modificare le tabelle millesimali: le maggioranze e l’unanimità. La ripartizione delle spese condominiali avviene in base ai millesimi di cias ...Scusi Smaila, ad agosto va in vacanza? «Ma no, spero proprio di lavorare tutti i giorni». Umberto Smaila ha compiuto settant' anni a giugno dopo aver trascorso gli ultimi cinquanta a diventare un bran ...