Meteo, ultimo giorno di super caldo: punte di +42°C in Calabria, crollo di 20°C al Nord [DATI] (Di lunedì 3 agosto 2020) Meteo – Il caldo africano continua ad arroventare il Centro-Sud dell’Italia, ma al Nord le temperature hanno subito un crollo termico che in alcuni casi è stato di 17-18°C rispetto ai giorni scorsi. È il risultato dell’ondata di maltempo che sta investendo le regioni settentrionali, con nubifragi, grandine e forte vento. Danni e disagi dalla Liguria, dove si è formato anche un tornado, al Veneto, con frane, alberi abbattuti e tetti scoperchiati. La regione più calda oggi è la Calabria, dove si sono toccati i +42°C, seguita dalla Puglia, che ha raggiunto i +39°C. Su tutto il Nord, le temperature massime sono state comprese tra +21°C e +28°C. Tra i valori più significativi di oggi, lunedì 3 ... Leggi su meteoweb.eu

SITUAZIONE ORE 15,30. Sono andati decisamente intensificandosi i temporali nel corso della giornata al Nord, con l'ingresso del fronte a partire dalle regioni di Nordovest, dopo il passaggio di quello

Maltempo intenso a causa del passaggio della perturbazione sull'Italia con piogge e temporali su moltissime regioni. Frane, smottamenti e danni ingenti, questo il riassunto della giornata odierna in a

