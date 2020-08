L’ultima alba: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel 2003 è uscito nei Cinema il film d’azione L’ultima alba, diretto dal Regista Antoine Fuqua. La Bellucci al fianco di un Bruce Willis versione marine, a capo di un commando che deve intervenire in un colpo di stato in Nigeria per salvare dei cittadini americani. L‘ultima alba ha incassato 17,1 milioni di dollari nel primo weekend. Leggi anche: Max Payne: un film d’azione carico di adrenalina L’ultima alba: Film Un film senza capo né coda, banale nello svolgimento, perfino noioso nell’intreccio nonostante esplosioni e colpi di fucile. Il regista Fuqua lavora davvero in modo innaturale, producendo una pellicola dove l’inverosimile diventa un orrore. Non si tratta di un’inverosimile che ti fa sorridere, ma di qualcosa che è fuori dal ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

