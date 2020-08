Lo sfogo di Calenda da Melendugno: “Ricordate le buffonate del M5s sul Tap? Ma qui la spiaggia non è stata deturpata” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Sono proprio nel punto in cui passa 8 metri sotto terra il tubo del gas, ovviamente non c’è nessun segno di questo passaggio, tranne una boa gialla molto al largo”. Carlo Calenda torna sulla questione del Tap, il gasdotto che arriva in Italia dall’Azerbaigian attraverso il Mediterraneo, che ha animato il dibattito politico negli anni che hanno preceduto la sua realizzazione. “Vi ricordo che questo tubo trasporta gas dall’Azerbaigian – continua Calenda -, quindi gas pregiato perché siamo molto dipendenti dalla Russia e copre oggi l’8% del nostro fabbisogno nazionale e potrebbe arrivare al 15%. Tutto un investimento privato, lo stato italiano non ci ha messo niente. Uno di quegli investimenti che i paesi fanno a gara per attrarre. Qui invece è stato oggetto di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

007Vincentxxx : RT @MPenikas: FQ: Lo sfogo di Calenda da Melendugno: “Ricordate le buffonate del M5s sul Tap? Ma qui la spiaggia non è stata deturpata” ht… - MPenikas : FQ: Lo sfogo di Calenda da Melendugno: “Ricordate le buffonate del M5s sul Tap? Ma qui la spiaggia non è stata det… - clikservernet : Lo sfogo di Calenda dalla spiaggia di Melendugno: “Ricordate le buffonate del M5s sul Tap? Ma la spiaggia non è sta… - Noovyis : (Lo sfogo di Calenda dalla spiaggia di Melendugno: “Ricordate le buffonate del M5s sul Tap? Ma la spiaggia non è st… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Calenda Lo sfogo di Calenda da Melendugno: “Ricordate le buffonate del M5s sul Tap? Ma qui la spiaggia non è… Il Fatto Quotidiano