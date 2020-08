Le regole per viaggiare con cani e gatti (Di lunedì 3 agosto 2020) Chi ha un animale ogni estate si trova di fronte a un bivio: partire per le vacanze o no? Non sempre è facile portare con sé cani e gatti e in tanti rinunciano piuttosto che lasciarli a casa con qualcuno fidato. Ma c’è anche un’altra possibilità: farli viaggiare con noi. Oipa Italia ha riassunto quali sono le regole per poter partire con cani e gatti in aereo e in nave: la prima regola infatti è “non improvvisare”. Ci sono differenze per chi vuole rimanere in Italia o andare all’estero: In Italia si suggerisce di portare con sé il libretto sanitario dell’animale e, per il cane, il certificato di iscrizione in anagrafe canina. Per l’estero viene richiesto “pet ... Leggi su nextquotidiano

dariofrance : Superato in questo momento il milione di #bonusvacanze. 1.000.088 già erogati e oltre 140.000 già spesi in hotel, B… - robersperanza : Siamo fuori dalla tempesta, ma non ancora in un porto sicuro. Mi piacerebbe dire che è tutto finito, ma direi una c… - meb : Per noi garantismo non significa che i processi non si fanno, ma che devono seguire delle regole. E che anche sugli… - blu_istanbul : RT @gabrillasarti2: Nonoste i media servi taccionono i crimini dei clandestini, con Salvini sarebbero calati, e il virus cresce, non osserv… - infoitinterno : Asili e post- Covid, ecco le regole E dalla Regione Emilia Romagna arriva il contributo per le rette -

Ultime Notizie dalla rete : regole per Coronavirus, la Lombardia cambia le regole: nuove norme per obbligo mascherine e mezzi pubblici MilanoToday Liguria, l’isola Gallinara venduta a un ricco ucraino per oltre 10 milioni

il muro a secco innalzato per proteggere il camposanto dove riposano da secoli gli antichi abati. Da Villa Diana sono state poi ricavate le proprietà immobiliari suddivise tra i nove padroni ...

Covid, un nuovo caso ad Esanatoglia

Pieve Torina ed Esanatoglia non sono più liberi dal Coronavirus, nel primo comune si sono registrati due nuovi casi ed uno nel centro dell’alta Vallesina. A darne notizie i due sindaci, con avvisi all ...

il muro a secco innalzato per proteggere il camposanto dove riposano da secoli gli antichi abati. Da Villa Diana sono state poi ricavate le proprietà immobiliari suddivise tra i nove padroni ...Pieve Torina ed Esanatoglia non sono più liberi dal Coronavirus, nel primo comune si sono registrati due nuovi casi ed uno nel centro dell’alta Vallesina. A darne notizie i due sindaci, con avvisi all ...