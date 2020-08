Kumbulla: “Sto vivendo un sogno. Non dimenticherò mai l’esordio in Serie A” (Di lunedì 3 agosto 2020) Una stagione encomiabile per Marash Kumbulla. Il difensore albanese dell’Hellas Verona, al centro di tante voci di mercato, ricorda e celebra il grande campionato disputato con gli scaligeri e su Instagram scrive: “Se mi fermo un attimo a pensare alla stagione che è appena conclusa mi sembra un sogno. A cominciare da quel 25 agosto, data dell’esordio in A, che non dimenticherò. Così come non potrò certo dimenticare il 5 ottobre e la gioia del primo gol. Le sfide alle big del nostro campionato, la vittoria sulla squadra campione d’Italia, la cavalcata di un gruppo straordinario che ha meritato ogni singolo punto e ogni singola soddisfazione di un campionato di cui andare semplicemente orgogliosi”. Fotop: twitter Hellas Verona View this post on ... Leggi su alfredopedulla

