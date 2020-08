Il libro in cui Ventrella metteva in guardia il figlio sui rischi della droga (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Doveva essere un messaggio di speranza e allo stesso tempo un monito; al figlio prima di tutto, ma a tutti i giovani in genere, per evitare di precipitare nel vortice della droga e di tutte quelle disavventure che spesso l'associano. E invece il destino sembra che si sia voluto beffare di lui, Gerardo Ventrella, scrittore della Feltrinelli di 54 anni, in gravissime condizioni di salute dopo aver consumato un mix di droga e alcol sabato sera. Lo stesso mix di sostanze che invece ha provocato la morte del figlio Samuele, 25 anni, dichiarato morto all'ospedale di Massa per arresto cardiaco. Ventrella, con un passato alle spalle intriso di abusi di alcol, droghe e carcere, è l'autore de 'Il mio quartiere', un libro in cui ... Leggi su agi

