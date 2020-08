Il dietrofront di Salvini sulle mascherine: «Nei luoghi chiusi va indossata». E blinda Fontana: «Nel 2023 lo ricandido» (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)«La mascherina si usa quando serve». Cambia idea Matteo Salvini, segretario della Lega, in merito all’utilizzo delle mascherine per limitare la diffusione del Coronavirus. Di recente, l’ex vicepremier e ministro dell’Interno aveva criticato l’utilizzo di questi dispositivi igienico-sanitari in chiave anti-contagio e in Senato si era rifiutato di indossarne una durante il convegno «negazionista». «La mascherina quando è necessario si mette, nei luoghi chiusi, sui treni… Anche io metto la mascherina», ha aggiunto Salvini. «Spero poi di tornare alla normalità. Ai giovani dico: usate la testa, mantenete la distanza, rispettate quello che dice la scienza». Durante il suo ... Leggi su open.online

