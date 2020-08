Formula 1, Vettel più vicino all'Aston Martin, Wolff conferma (Di lunedì 3 agosto 2020) Sembra sempre più vicino il passaggio di Sebastian Vettel in Aston Martin , che nel 2021 sostituirà Racing Point ma sempre sotto la guida di Stroll padre. Le parti starebbero dialogando da tempo e l'... Leggi su quotidiano

Helmut Marko pizzica la Ferrari: "Leclerc aveva velocità in rettilineo, Vettel no"

Ultime Notizie dalla rete : Formula Vettel Formula 1, Sebastian Vettel: “Noi piloti abbandonati da FIA e F1 nella lotta al razzismo” Sport Fanpage Hamilton vince su tre ruote. Il mistero Ferrari sempre più fitto: come fa a peggiorare di anno in anno

Questo Gran Premio di Silverstone passerà alla storia per la vittoria di Lewis Hamilton che taglia il traguardo facendo l’ultimo giro con la gomma completamente distrutta. Roba da circo. Ma la F1 molt ...

Così il contagio di Perez ha rinviato l’annuncio sul futuro di Vettel

La Racing Point, futura Aston Martin, avrebbe dovuto comunicare l’ingaggio di Sebastian Vettel questo weekend. Ma poi è arrivata la positività di Perez… È ormai solo questione di tempo per la conferma ...

