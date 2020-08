Europa League, Cucurella avverte l’Inter: “Vogliamo passare, daremo tutto” (Di lunedì 3 agosto 2020) Bufera in casa Inter, ma non c'è tempo per altre polemiche visto che incombe la sfida con il Getafe. A parlare è il terzino del club madrileno Marc Cucurella che carica gli spagnoli.LE PAROLE DI Cucurellacaption id="attachment 1001463" align="alignnone" width="1024" BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 15: Marc Cucurella of Getafe CF controls the ball during the Liga match between FC Barcelona and Getafe CF at Camp Nou on February 15, 2020 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)/caption"Possiamo fare qualcosa di storico. Penso che queste settimane ci siano state servite per riposare, liberare le nostre menti e preparare bene la partita dopo un finale di stagione così difficile. daremo tutto per cercare di passare il turno. La partita di mercoledì prossimo è una ... Leggi su itasportpress

Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - ItaSportPress : Europa League, Cucurella avverte l'Inter: 'Vogliamo passare, daremo tutto' - - AlessandroR79 : @ellyzanzi Presente,felice e.. sofferente ...per quello mi auguravo, mai più preliminari di europa League. -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Champions League ed Europa League, nuove regole: se si va ai rigori ammonizioni azzerate Sky Sport Scommesse: Juventus – Lione ai raggi X, la combo bianconera vale @1.85 in Champions League

Le nostre scommesse analizzano ai raggi X la situazione delle due squadre. Partiamo dalla “Vecchia Signora” che ha appena archiviato il nono scudetto di fila, il primo della gestione di Maurizio Sarri ...

Inter, telefonata tra Zhang e Conte: “Concentriamoci sull’Europa League”

Nuova, importante puntata nel caso Inter-Conte. Nel pomeriggio c’è stata una telefonata tra il presidente Steven Zhang e l’allenatore nerazzurro. Come trapela dal club di viale della Liberazione, nel ...

Le nostre scommesse analizzano ai raggi X la situazione delle due squadre. Partiamo dalla “Vecchia Signora” che ha appena archiviato il nono scudetto di fila, il primo della gestione di Maurizio Sarri ...Nuova, importante puntata nel caso Inter-Conte. Nel pomeriggio c’è stata una telefonata tra il presidente Steven Zhang e l’allenatore nerazzurro. Come trapela dal club di viale della Liberazione, nel ...