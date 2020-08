Chievo Verona, i convocati di Aglietti per l’Empoli (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono 25 i convocati di Aglietti, in vista della sfida tra Chievo Verona ed Empoli gara valida per i palyoff in Serie B. Questi gli uomini di Chievo Verona: Portieri: Semper, NardiDifensori: Cotali, Renzetti, Leverbe, Pavlev, Enyan, Rigione, Cavar, DickmannCentrocampisti: Obi, Esposito, Ivan, Segre, Garritano, Karamoko, Morsay, Zuelli, Di NoiaAttaccanti: Ongenda, Djordjevic, Vignato, Ceter, Rovaglia, Grubac #Playoff @Lega B #ChievoEmpoli: i 2⃣5⃣ convocati gialloblù #FinoAllUltimoRespiro pic.twitter.com/OuiRKmCewR — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) August 3, 2020 Foto: twitter Chievo Verona L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

