Buio in strada con i nuovi lampioni a led. E l'Isolotto protesta

Con i nuovi lampioni a Led si risparmia, certo, ma le strade sono più buie. Non è tutto oro quel che luccica il cambiamento dell'illuminazione cittadina, che ha ricevuto un impulso nelle scorse settim ...

Bomba d’acqua in alta Valcamonica Case di Viso invasa da fango e detriti

Come una furia di acqua e detriti a farsi largo tra le case, sulle strade e sotto i ponti, fino a distruggerli. È la tarda serata di giovedì, quando una bomba d’acqua si abbatte su parte dell’alta Val ...

