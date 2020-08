Boxe – Conor McGregor e quel tweet criptico in filippino: è una sfida a Manny Pacquiao? (Di lunedì 3 agosto 2020) Conor McGregor è solito usare i social per lanciare il proprio guanto di sfida, provocare i propri avversari o mandare messaggi che possono creare un certo hype verso eventi legati al futuro della propria carriera. In due parole, per giunta in filippino, è riuscito probabilmente a riassumere questi 3 concetti. “Tinatanggap ko”, un messaggio piuttosto criptico spuntato sul profilo Twitter di ‘The Notorious’. Tradotto: “accetto la sfida“. Ma la sfida di chi? Considerando la lingua, il primo grande nome che viene in mente quando si parla di Filippine è senza dubbio Manny Pacquiao che in passato aveva aperto alla possibilità di affrontare Conor ... Leggi su sportfair

