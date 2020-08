Auto fuori strada, in tre finiscono all'ospedale. Interviene anche l'elisoccorso (Di lunedì 3 agosto 2020) Castelnuovo Berardenga, Siena,, 3 agosto 2020 - Grave incidente stradale a Castelnuovo Berardenga , allo svincolo del raccordo Siena-Bettolle . Un'Auto, per cause ancora da precisare, è finita fuori ... Leggi su lanazione

poliziadistato : Lo ricorderete nel recente nubifragio a Palermo mentre sul tetto di un'auto sommersa cercava di tirare fuori gli oc… - gvccivkook : RT @BTSItalia_twt: si trattava di un'auto pirata perciò non si conosceva ancora il colpevole. E Jungkook non si ricordava nulla. Mentre ero… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Auto fuori strada, in tre finiscono all'ospedale. Interviene anche l'elisoccorso #Siena @muoversintoscan @in_appennino @e… - qn_lanazione : Auto fuori strada, in tre finiscono all'ospedale. Interviene anche l'elisoccorso #Siena @muoversintoscan… - RadioSienaTV : Auto fuori strada sulla Siena-Bettolle, 3 feriti - -