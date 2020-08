Anief, prorogare termini per domande graduatorie provinciali supplenti (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos/Labitalia) – graduatorie provinciali per le supplenze, è corsa contro il tempo per un mezzo milione di precari. Lo denuncia Anief, chiedendo la proroga e rilancia i ricorsi per esclusi e contro tabella di valutazione dei titoli. La scadenza, fissata dal ministero dell’Istruzione per giovedì 6 agosto, crea molti timori, perché tanti precari rischiano di non fare in tempo a presentare la domanda per l’inserimento nei nuovi elenchi digitalizzati delle graduatorie provinciali: i rallentamenti e blocchi continui del sistema telematico Istanze On Line non hanno infatti permesso di potersi inserire nelle nuove liste di attesa (). Anche perché c’è pure da affrontare un ginepraio di norme e valutazioni cambiate ... Leggi su calcioweb.eu

Domanda GPS II Fascia Sostegno, Anief: risolta la problematica delle tre annualità con servizi non continuativi

Comunicato Anief – Su espressa segnalazione del sindacato Anief, è stata risolta da poche ore la problematica di quanti volessero inserirsi nella II Fascia delle GPS di Sostegno avendo svolto servizio ...

